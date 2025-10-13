Держава компенсуватиме ВПО більшу частину вартості іпотеки: Шуляк розповіла деталі

Очікується, що приріст позичальників буде зростати за рахунок внутрішньо переміщених осіб, яким спрощують умови участі й для яких держава компенсуватиме участь в програмі. Зокрема, перший внесок за житло за допомогою "єОселі" може зменшитись до 120 тис. грн.

За її словами, в проєкті Державного бюджету на 2026 рік на реалізацію програм "єВідновлення", "єОселя" та на житло для ВПО заклали сумарно 26 млрд грн. Очікується, що саме програма пільгової іпотеки буде в наступному році користуватися збільшеним попитом через те, що умови її участі спростили для ВПО, а також запровадили державну компенсацію для цього. Загалом на фінансування "єОселі" виділили 15 млрд грн і програму мають намір докапіталізовувати.

Планується, що держава сплачуватиме 70% першого внеску. Але є одна умова - житло має бути не дорожчим за 2 млн грн. Крім цього, держава бере на себе сплату 70% ставки в перший рік участі в програмі. Але також є умова - не більше 150 тис. грн загального розміру річного платежу. Також держава бере на себе зобовʼязання по сплаті 40 тис. грн разової комісії банку на надання кредиту, зборів та страхових платежів за кредитом.

"А тепер прості підрахунки: перший внесок у розмірі 20% для житла, яке коштує 2 млн грн, становить 400 тис. грн. Але якщо держава сплатить 70% з них, для ВПО перший внесок становитиме 120 тис. грн. Тобто участь у програмі "єОселя" стане набагато доступнішою. Таким чином, кількість ВПО, які зможуть придбати за її допомогою житло, може зрости", - пояснила Шуляк.

Вона зауважила, що раніше можливість участі переселенців у програмі була значно обмежена через непідйомні з фінансової точки зору умови участі: сплата 20% вартості житла як першого внеску і 7% кредитної ставки. Але тепер ці умови можуть стати для них більш посильними.

Нардепка також акцентувала, що зміни в програмі "єОселя" впливають позитивно на участь у ній переселенців. Так, станом на кінець 2024 року, скористатися "єОселею" змогли лише 340 переселенців. Станом на зараз - близько тисячі.

Найбільш популярним регіоном, де українці купують житло за програмою "єОселя", є Київська область - для цього регіону видано 5,7 тис. кредитів. На другому місці - Київ з 4,4 тис. кредитів. На третьому очікувано Львівська область - 1,2 тис., Івано-Франківська та Одеська - по майже 1 тис. кредитів.

"Ми бачимо типову тенденцію - столиця вже котрий рік поспіль не є містом, де українці хочуть селитися найбільше. Це зрозуміло і з огляду на безпекову ситуацію, і з огляду цін на нерухомість", - розповіла парламентарка.

Наостанок вона додала, що "єОселя" для багатьох українських девелоперів стала суттєвою підтримкою. Через війну, яка спричинила зупинку будівництва, руйнування обʼєктів і суттєве падіння попиту з боку потенційних інвесторів, значна кількість девелоперських компаній була змушена піти з ринку, й третина обʼєктів "первинки", що почала будуватись у 2022-му, так і не була добудована, і лише 15% обʼєктів було введено в експлуатацію вчасно. Тому ті компанії, які на ринку залишились, наразі працюють, зокрема, за рахунок іпотечної програми "єОселя", а також програми компенсацій "єВідновлення".

"Сподіваюсь, що це дійсно підтримає ринок "первинки", адже в деяких девелоперів, наскільки мені відомо, програма "єОселя" може давати до чверті продажів", - зазначила Олена Шуляк.