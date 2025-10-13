Государство будет компенсировать ВПЛ большую часть стоимости ипотеки: Шуляк рассказала детали

Ожидается, что прирост заемщиков будет расти за счет внутренне перемещенных лиц, которым упрощают условия участия и для которых государство будет компенсировать участие в программе. В частности, первый взнос за жилье с помощью "єОсели" может уменьшиться до 120 тыс. грн.

По ее словам, в проекте Государственного бюджета на 2026 год на реализацию программ "єВідновлення", "єОселя" и на жилье для ВПЛ заложили суммарно 26 млрд грн. Ожидается, что именно программа льготной ипотеки будет в следующем году пользоваться увеличенным спросом из-за того, что условия ее участия упростили для ВПЛ, а также ввели государственную компенсацию для этого. Всего на финансирование "єОсели" выделили 5 млрд грн и программу намерены докапитализировать.

Планируется, что государство будет платить 70% первого взноса. Но есть одно условие - жилье должно быть не дороже 2 млн грн. Кроме этого, государство берет на себя уплату 70% ставки в первый год участия в программе. Но также есть условие - не более 150 тыс. грн общего размера годового платежа. Также государство берет на себя обязательства по уплате 40 тыс. грн разовой комиссии банка на предоставление кредита, сборов и страховых платежей по кредиту.

"А теперь простые подсчеты: первый взнос в размере 20% для жилья, которое стоит 2 млн грн, составляет 400 тыс. грн. Но если государство оплатит 70% из них, для ВПЛ первый взнос составит 120 тыс. грн. То есть участие в программе еОселя станет намного доступнее. Таким образом, количество ВПЛ, которые смогут приобрести с ее помощью жилье, может возрасти", - пояснила Шуляк.

Она отметила, что ранее возможность участия переселенцев в программе была значительно ограничена из-за неподъемных с финансовой точки зрения условий участия: уплата 20% стоимости жилья в качестве первого взноса и 7% кредитной ставки. Но теперь эти условия могут стать для них более посильными.

Нардеп также акцентировала, что изменения в программе "єОселя" влияют положительно на участие в ней переселенцев. Так, по состоянию на конец 2024 года, воспользоваться "єОселя" смогли только 340 переселенцев. По состоянию на сейчас - около тысячи.

Наиболее популярным регионом, где украинцы покупают жилье по программе "єОселя", является Киевская область - для этого региона выдано 5,7 тыс. кредитов. На втором месте - Киев с 4,4 тыс. кредитов. На третьем ожидаемо Львовская область - 1,2 тыс., Ивано-Франковская и Одесская - по почти 1 тыс. кредитов.

"Мы видим типичную тенденцию - столица уже который год подряд не является городом, где украинцы хотят селиться больше всего. Это понятно и учитывая ситуацию с безопасностью, и учитывая цены на недвижимость", - рассказала парламентарий.

Напоследок она добавила, что "єОселя" для многих украинских девелоперов стала существенной поддержкой. Из-за войны, которая привела к остановке строительства, разрушению объектов и существенному падению спроса со стороны потенциальных инвесторов, значительное количество девелоперских компаний было вынуждено уйти с рынка, и треть объектов "первички", которая начала строиться в 2022-м, так и не была достроена, и только 15% объектов было введено в эксплуатацию вовремя. Поэтому те компании, которые на рынке остались, сейчас работают, в частности, за счет ипотечной программы еОселя, а также программы компенсаций "єВідновлення".

"Надеюсь, что это действительно поддержит рынок "первички", ведь у некоторых девелоперов, насколько мне известно, программа "єОселя" может давать до четверти продаж", - отметила Елена Шуляк.