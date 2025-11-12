UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Держава компенсує відпочинок для дітей, постраждалих від війни: що потрібно знати батькам

Фото: Діти, які постраждали від війни, зможуть отримати послуги з оздоровлення (facebook.com/FZS Ukraine)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні держава компенсуватиме вартість оздоровлення для дітей, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення. Уряд ухвалив відповідну постанову 10 листопада.

Згідно з документом, програма охопить 7 тисяч дітей військовослужбовців, поліцейських, рятувальників, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України. Оздоровлення проходитиме у західних регіонах країни, де забезпечено безпечні та комфортні умови перебування. Батьки зможуть самостійно обрати заклад.

Для того щоб отримати компенсацію на оздоровлення дітей, батьки-військовослужбовці Державної прикордонної служби та Національної гвардії можуть подавати довідку №5 в заклади оздоровлення. Документ потрібно сформувати через Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони для обраних закладів.

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю оплатить 70% вартості послуги після того, як отримає договір між оздоровчим закладом та батьками. Ще 30% вартості компенсують після отримання звіту про надану послугу.

Раніше РБК-Україна розповідало про найкрасивіші українські парки та заповідники, де восени природа перетворюється на казку. Варто відвідати Софіївку, Карпатський біосферний заповідник, Шацький, Мезинський, Канівський та Подільські Товтри, щоб помилуватися золотим листям, туманами, озерами та мальовничими пейзажами.

Нагадаємо, в Україні працює проект "Паспорт мандрівника" від "Укрзалізниці". Юні мандрівники отримують спеціальний паспорт, збирають унікальні штампи на вокзалах та у поїздах, а накопичені штампи можуть обміняти на обіймашки та подарунки.

