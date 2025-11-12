RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Государство компенсирует отдых для детей, пострадавших от войны: что нужно знать родителям

Фото: Дети, пострадавшие от войны, смогут получить услуги по оздоровлению (facebook.com/FZS Ukraine)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине государство будет компенсировать стоимость оздоровления для детей, пострадавших от полномасштабного российского вторжения. Правительство приняло соответствующее постановление 10 ноября.

Согласно документу, программа охватит 7 тысяч детей военнослужащих, полицейских, спасателей, ветеранов, внутренне перемещенных лиц и членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Оздоровление будет проходить в западных регионах страны, где обеспечены безопасные и комфортные условия пребывания. Родители смогут самостоятельно выбрать заведение.

Для того чтобы получить компенсацию на оздоровление детей, родители-военнослужащие Государственной пограничной службы и Национальной гвардии могут подавать справку №5 в учреждения оздоровления. Документ нужно сформировать через Государственный веб-портал электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны для выбранных заведений.

Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью оплатит 70% стоимости услуги после того, как получит договор между оздоровительным учреждением и родителями. Еще 30% стоимости компенсируют после получения отчета о предоставленной услуге.

Ранее РБК-Украина рассказывало о самых красивых украинских парках и заповедниках, где осенью природа превращается в сказку. Стоит посетить Софиевку, Карпатский биосферный заповедник, Шацкий, Мезинский, Каневский и Подольские Товтры, чтобы полюбоваться золотыми листьями, туманами, озерами и живописными пейзажами.

Напомним, в Украине работает проект "Паспорт путешественника" от "Укрзализныци". Юные путешественники получают специальный паспорт, собирают уникальные штампы на вокзалах и в поездах, а накопленные штампы могут обменять на обнимашки и подарки.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДетиОтдых детей