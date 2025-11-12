Государство компенсирует отдых для детей, пострадавших от войны: что нужно знать родителям

В Украине государство будет компенсировать стоимость оздоровления для детей, пострадавших от полномасштабного российского вторжения. Правительство приняло соответствующее постановление 10 ноября.

Согласно документу, программа охватит 7 тысяч детей военнослужащих, полицейских, спасателей, ветеранов, внутренне перемещенных лиц и членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Оздоровление будет проходить в западных регионах страны, где обеспечены безопасные и комфортные условия пребывания. Родители смогут самостоятельно выбрать заведение.

Для того чтобы получить компенсацию на оздоровление детей, родители-военнослужащие Государственной пограничной службы и Национальной гвардии могут подавать справку №5 в учреждения оздоровления. Документ нужно сформировать через Государственный веб-портал электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны для выбранных заведений.

Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью оплатит 70% стоимости услуги после того, как получит договор между оздоровительным учреждением и родителями. Еще 30% стоимости компенсируют после получения отчета о предоставленной услуге.