ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Государство компенсирует отдых для детей, пострадавших от войны: что нужно знать родителям

Среда 12 ноября 2025 17:34
UA EN RU
Государство компенсирует отдых для детей, пострадавших от войны: что нужно знать родителям Фото: Дети, пострадавшие от войны, смогут получить услуги по оздоровлению (facebook.com/FZS Ukraine)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине государство будет компенсировать стоимость оздоровления для детей, пострадавших от полномасштабного российского вторжения. Правительство приняло соответствующее постановление 10 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Согласно документу, программа охватит 7 тысяч детей военнослужащих, полицейских, спасателей, ветеранов, внутренне перемещенных лиц и членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Оздоровление будет проходить в западных регионах страны, где обеспечены безопасные и комфортные условия пребывания. Родители смогут самостоятельно выбрать заведение.

Для того чтобы получить компенсацию на оздоровление детей, родители-военнослужащие Государственной пограничной службы и Национальной гвардии могут подавать справку №5 в учреждения оздоровления. Документ нужно сформировать через Государственный веб-портал электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны для выбранных заведений.

Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью оплатит 70% стоимости услуги после того, как получит договор между оздоровительным учреждением и родителями. Еще 30% стоимости компенсируют после получения отчета о предоставленной услуге.

Ранее РБК-Украина рассказывало о самых красивых украинских парках и заповедниках, где осенью природа превращается в сказку. Стоит посетить Софиевку, Карпатский биосферный заповедник, Шацкий, Мезинский, Каневский и Подольские Товтры, чтобы полюбоваться золотыми листьями, туманами, озерами и живописными пейзажами.

Напомним, в Украине работает проект "Паспорт путешественника" от "Укрзализныци". Юные путешественники получают специальный паспорт, собирают уникальные штампы на вокзалах и в поездах, а накопленные штампы могут обменять на обнимашки и подарки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети Отдых детей
Новости
Зеленский призвал к отставке Галущенко и Гринчук
Зеленский призвал к отставке Галущенко и Гринчук
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа