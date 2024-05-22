Держава буде жорстко реагувати на спроби тиску на підприємців, - нардеп

"Вороття до "старого життя" вже не буде - держава буде жорстко реагувати на спроби чинити незаконний тиск на підприємців", - заявив Леонов під час виступу з трибуни Верховної Ради.

Він також зазначив, що підприємці щиро відгукнулися на пропозицію президента України Володимира Зеленського вийти на новий рівень діалогу та взаємодії з державою. Бізнес має питання до роботи певних державних інституцій. Але налагодження взаємодії з Державною податковою та Державною митною службою вже дає результат.

"Тільки по Одеській області за січень-квітень 2024 року бізнес сплатив до державного бюджету 3,2 млрд гривень ПДВ, що на 1,2 млрд гривень більше ніж за відповідний період минулого року", - додав нардеп.

Зазначається, що за підсумками першого кварталу Податкова зафіксувала збільшення надходжень до державного бюджету на 33 млрд гривень, а митниця - на понад 8 млрд гривень.

“Кращі умови для бізнесу - більше дронів та РЕБів, більше озброєнь та фортифікацій”, - підсумував Леонов.