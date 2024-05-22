RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Государство будет жестко реагировать на попытки давления на предпринимателей, - нардеп

Фото: Алексей Леонов (архивное фото)
Автор: Александр Мороз

Государство в будущем будет жестко реагировать на попытки разных заинтересованных сторон оказывать незаконное давление на предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Алексея Леонова.

"Возврата к "старой жизни" уже не будет - государство будет жестко реагировать на попытки оказывать незаконное давление на предпринимателей", - заявил Леонов во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Он также отметил, что предприниматели искренне откликнулись на предложение президента Украины Владимира Зеленского выйти на новый уровень диалога и взаимодействия с государством. У бизнеса есть вопросы для работы определенных государственных институтов. Но налаживание взаимодействия с Государственной налоговой и Государственной таможенной службой уже приносит результат.

"Только по Одесской области за январь-апрель 2024 года бизнес уплатил в государственный бюджет 3,2 млрд гривен НДС, что на 1,2 млрд гривен больше, чем за соответствующий период прошлого года", - добавил нардеп.

Отмечается, что по итогам первого квартала Налоговая зафиксировала увеличение поступлений в государственный бюджет на 33 млрд гривен, а таможня – более 8 млрд гривен.

"Лучшие условия для бизнеса - это больше дронов и РЭБов, больше вооружений и фортификаций", - подытожил Леонов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада