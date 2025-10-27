Держава з 2026 року забезпечуватиме переселенців житлом у селах: як це працюватиме

Верховна Рада ухвалила правку до проекту державного бюджету на 2026 рік, яка передбачає збільшення видатків на допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на 1,5 млрд гривень. З них 500 млн гривень планують спрямувати на забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості.

Житло для переселенців

У документі врахували збільшення видатків на 1,5 мільярда на підтримку ВПО, перші виплати мають розпочатись уже наступного року.

"Війна триває дванадцятий рік, і у нас є переселенці з Луганська, Донецька та Криму, які чекають від держави компенсацію за втрачене житло. Наступного року почнуться перші виплати, але поки це стосуватиметься лише громадян зі статусом учасника бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою під час військових дій", - розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань прав людини та голова робочої групи ТСК з питань житла для ВПО Максим Ткаченко.

Допомога потрібна тим, хто втратив усе

За словами Ткаченка, компенсації потрібні й тим українцям, які вже не мають куди повертатися навіть після закінчення війни. Через знищення населених пунктів - Бахмута, Соледара, Сіверськодонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська та інших - частина міст фізично більше не існує.

"Наша ініціатива полягає в тому, щоб знайти для таких людей житло в селах. Це один із дієвих варіантів, адже вартість таких будинків складає 120-300 тисяч гривень. Таким чином ми зможемо забезпечити житлом більшу кількість людей. Дякую всім, хто підтримав нашу правку, а також уряду, який зацікавився цією ідеєю", - підкреслив депутат.

Сільська програма як доступне житло для переселенців

За словами експерта, створення програми забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості дозволить зменшити навантаження на міські райони та допоможе більшій кількості людей отримати житло. Також це відкриває можливості для розвитку сільських територій і стимулює місцеву економіку.