Держава з 2026 року забезпечуватиме переселенців житлом у селах: як це працюватиме

Понеділок 27 жовтня 2025 15:41
UA EN RU
Держава з 2026 року забезпечуватиме переселенців житлом у селах: як це працюватиме
Автор: Василина Копитко

Верховна Рада ухвалила правку до проекту державного бюджету на 2026 рік, яка передбачає збільшення видатків на допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на 1,5 млрд гривень. З них 500 млн гривень планують спрямувати на забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на прес-службу Верховної Ради.

Житло для переселенців

У документі врахували збільшення видатків на 1,5 мільярда на підтримку ВПО, перші виплати мають розпочатись уже наступного року.

"Війна триває дванадцятий рік, і у нас є переселенці з Луганська, Донецька та Криму, які чекають від держави компенсацію за втрачене житло. Наступного року почнуться перші виплати, але поки це стосуватиметься лише громадян зі статусом учасника бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою під час військових дій", - розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань прав людини та голова робочої групи ТСК з питань житла для ВПО Максим Ткаченко.

Допомога потрібна тим, хто втратив усе

За словами Ткаченка, компенсації потрібні й тим українцям, які вже не мають куди повертатися навіть після закінчення війни. Через знищення населених пунктів - Бахмута, Соледара, Сіверськодонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська та інших - частина міст фізично більше не існує.

"Наша ініціатива полягає в тому, щоб знайти для таких людей житло в селах. Це один із дієвих варіантів, адже вартість таких будинків складає 120-300 тисяч гривень. Таким чином ми зможемо забезпечити житлом більшу кількість людей. Дякую всім, хто підтримав нашу правку, а також уряду, який зацікавився цією ідеєю", - підкреслив депутат.

Сільська програма як доступне житло для переселенців

За словами експерта, створення програми забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості дозволить зменшити навантаження на міські райони та допоможе більшій кількості людей отримати житло. Також це відкриває можливості для розвитку сільських територій і стимулює місцеву економіку.

Читайте також про те, що нещодавно в Україні стартував експериментальний проект із безкоштовного проживання для маломобільних внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Вони зможуть проживати у спеціально обладнаних приміщеннях до 12 місяців за рахунок державного бюджету.

Раніше ми писали про те, що на програму пільгової іпотеки "єОселя" в проекті Держбюджету на 2026 рік закладено 15 млрд гривень. Держава компенсуватиме ВПО більшу частину вартості іпотеки.

