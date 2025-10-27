Государство с 2026 года будет обеспечивать переселенцев жильем в селах: как это будет работать

Верховная Рада приняла поправку к проекту государственного бюджета на 2026 год, которая предусматривает увеличение расходов на помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на 1,5 млрд гривен. Из них 500 млн гривен планируют направить на обеспечение жильем переселенцев в сельской местности.

Жилье для переселенцев

В документе учли увеличение расходов на 1,5 миллиарда на поддержку ВПЛ, первые выплаты должны начаться уже в следующем году.

"Война продолжается двенадцатый год, и у нас есть переселенцы из Луганска, Донецка и Крыма, которые ждут от государства компенсацию за утраченное жилье. В следующем году начнутся первые выплаты, но пока это будет касаться только граждан со статусом участника боевых действий и людей с инвалидностью, полученной во время военных действий", - рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам прав человека и председатель рабочей группы ВСК по вопросам жилья для ВПЛ Максим Ткаченко.

Помощь нужна тем, кто потерял все

По словам Ткаченко, компенсации нужны и тем украинцам, которым уже некуда возвращаться даже после окончания войны. Из-за уничтожения населенных пунктов - Бахмута, Соледара, Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска и других - часть городов физически больше не существует.

"Наша инициатива заключается в том, чтобы найти для таких людей жилье в селах. Это один из действенных вариантов, ведь стоимость таких домов составляет 120-300 тысяч гривен. Таким образом мы сможем обеспечить жильем большее количество людей. Спасибо всем, кто поддержал нашу правку, а также правительству, которое заинтересовалось этой идеей", - подчеркнул депутат.

Сельская программа как доступное жилье для переселенцев

По словам эксперта, создание программы обеспечения ВПЛ жильем в сельской местности позволит уменьшить нагрузку на городские районы и поможет большему количеству людей получить жилье. Также это открывает возможности для развития сельских территорий и стимулирует местную экономику.