Держатомрегулювання вимагає позбавити Росію прав у МАГАТЕ

В Державній інспекції ядерного регулювання України закликали позбавити Росію всіх прав та привілеїв в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

1 листопада Коріков провів онлайн-нараду з західними колегами, серед яких були і представники МАГАТЕ. Під час розмови він проінформував міжнародних партнерів, що, незважаючи на прийняту Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН ES-11/4, Резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ "Безпека, захищеність і гарантії: наслідки ситуації в Україні" та постійну присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, російські загарбники продовжують застосовувати засоби силового і психологічного впливу до персоналу і практику незаконного втручання у технологічний процес експлуатації ядерних установок та в діяльність, що пов'язана із забезпеченням ядерної та фізичної безпеки ЗАЕС.

Він також зазначив, що окупанти почали незаконне будівництво на майданчику сухого сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС, що є нехтуванням фундаментальних правил безпеки, грубим порушенням національного та міжнародного законодавства, правил і норм міжнародного права.

"Ці факти є свідченням того, що РФ продовжує спроби привласнити ядерні установки та ядерний матеріал України, ігноруючи рішення, резолюції і визнання міжнародними організаціями - ООН та МАГАТЕ, членом яких Росія досі вважається - того беззаперечного факту, що Запорізька АЕС є українською атомною станцію і єдиною законною експлуатуючою організацією є ДП "НАЕК "Енергоатом", - зазначили в ДІЯРУ.

Міжнародні партнери погодились, що дії окупантів на ЗАЕС є незаконними, не мають нічого спільного із поняттям ядерної та радіаційної безпеки, безпечною експлуатацією і фізичним захистом ядерних установок та протирічать міжнародним договорам і конвенціям, зокрема, таким, стороною яких є країна-агресор, що продовжує використовувати об’єкти мирного використання ядерної енергії у своїх військових і загарбницьких цілях.

Виходячи з цього, Коріков виніс пропозицію щодо позбавлення РФ будь-яких прав та привілеїв в МАГАТЕ.