Госатомрегулирование требует лишить Россию прав в МАГАТЭ

В Государственной инспекции ядерного регулирования Украины призвали лишить Россию всех прав и привилегий в Международном агентстве по атомной энергии.

С таким обращением выступил и. о. главы ГИЯРУ Олег Кориков, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт инспекции.

1 ноября Кориков провел онлайн-совещание с западными коллегами, среди которых были и представители МАГАТЭ. В ходе разговора он проинформировал международных партнеров, что, несмотря на принятую Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/4, Резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ "Безопасность, защищенность и гарантии: последствия ситуации в Украине" и постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, российские захватчики продолжают применять средства силового и психологического воздействия к персоналу и практику незаконного вмешательства в технологический процесс эксплуатации ядерных установок и в деятельность, связанную с обеспечением ядерной и физической безопасности ЗАЭС.

Он также отметил, что оккупанты начали незаконное строительство на площадке сухого хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС, что является пренебрежением фундаментальных правил безопасности, грубым нарушением национального и международного законодательства, правил и норм международного права.

"Эти факты являются свидетельством того, что РФ продолжает попытки присвоить ядерные установки и ядерный материал Украины, игнорируя решения, резолюции и признание международными организациями - ООН и МАГАТЭ, членом которых Россия до сих пор считается - того безоговорочного факта, что Запорожская АЭС является украинской атомной станцией и единственной законной эксплуатирующей организацией является ГП "НАЭК "Энергоатом", - отметили в ГИЯРУ.

Международные партнеры согласились, что действия оккупантов на ЗАЭС незаконны, не имеют ничего общего с понятием ядерной и радиационной безопасности, безопасной эксплуатацией и физической защитой ядерных установок и противоречат международным договорам и конвенциям, в частности, стороной которых является страна-агрессор, продолжающая использовать объекты мирного использования ядерной энергии в своих военных и захватнических целях.

Исходя из этого, Кориков вынес предложение о лишении РФ каких-либо прав и привилегий в МАГАТЭ.