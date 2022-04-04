Держат в яме и запугивают: омбудсмен рассказала, как в РФ обходятся с украинскими пленными

"РФ грубо нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Эти факты подтвердились во время последнего освобождения из вражеского плена граждан Украины", - написала омбудсмен.

Она добавила, что украинские военные рассказали о негуманном обращении с ними со стороны российской стороны. Оккупанты держали украинцев в поле, в яме, в гараже. Их периодически выводили по одному: избивали прикладами, стреляли у уха и запугивали.

Пограничников с острова Змеиный на буксире доставили в Севастополь. Российские пропагандисты начали их использовать, рассказывая о "гуманности" российских властей, якобы организовавших возвращение пленных домой.

Одну группу украинских военнопленных вывезли в неизвестном направлении и поселили в палатке при минус 20 градусов. В результате многие из них получили обморожение конечностей. Кроме того, российские оккупанты ним относились как к заключенным: оказывали моральное давление, а во время прогулок во дворе спускали собаку.

"Такие действия со стороны России являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и другие международные правозащитные организации учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины.