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Тримають в ямі і залякують: омбудсмен розповіла, як в РФ обходяться з українськими полоненими

Фото: Росія порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими (twitter.com FreeRadioUA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла про поводження з українськими військовополоненими в Росії. Омбудсмен зазначила, що українців утримують і періодично знущаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

"РФ грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Ці факти підтвердилися під час останнього звільнення з ворожого полону громадян України", - написала омбудсмен.

Вона додала, що українські військові розповіли про негуманне поводження з ними з боку російської сторони. Окупанти тримали українців у полі, в ямі, в гаражі. Їх періодично виводили по одному: били прикладами, стріляли біля вуха і залякували.

Прикордонників з острова Зміїний на буксирі доставили до Севастополя. Російські пропагандисти почали їх використовувати, розповідаючи про "гуманність" російської влади, нібито організували повернення полонених додому.

Одну групу українських військовополонених вивезли в невідомому напрямку і поселили в наметі при мінус 20 градусів. В результаті багато з них отримали обмороження кінцівок. Крім того, російські окупанти ним ставилися як до ув'язнених: чинили моральний тиск, а під час прогулянок у дворі спускали собаку.

"Такі дії з боку Росії є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій відзначається гуманне поводження з військовополоненими", - підкреслила Денісова.

Омбудсмен закликала комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та інші міжнародні правозахисні організації врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України.

Нагадаємо, Російські окупанти насильно вивозять українських громадян до Росії з тимчасово окупованих територій.

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