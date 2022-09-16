UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Держали по 400 человек в камерах вместо 140 возможных: СБУ о пыточной в Купянске

Фото: Держали по 400 человек в камерах вместо 140 возможных: СБУ о застенке в Купянске (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители расследуют факты незаконного содержания людей в тюрьме кафиров в Купянске. В камерах, рассчитанных на 140 человек, держали по 400 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Незаконная тюрьма рашистов была обустроена в райотделе полиции Купянска, где во время российского вторжения находился "руководящий центр" оккупационной администрации", - говорится в заявлении.

Следователи установили, что в этих помещениях оккупанты удерживали и издевались над местными жителями, которые отказывались с ними сотрудничать.

По информации СБУ, в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно держали более 400, поэтому граждане вынуждены были спать стоя.

"По международным конвенциям такое обращение признается пытками и являются жестокими, бесчеловечными видами обращения и наказания", - добавили в СБУ.

Правоохранители уже приступили к расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны и документируют зверства и другие военные преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против мирного населения.

Напомним, что украинские военные полностью уволили Купянск.

Ранее в освобожденной части Купянска установили флаг Украины.

Также, в Харьковской области обнаружили по меньшей мере 10 застенков кафиров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныКупянскВойна в Украине