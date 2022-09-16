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Тримали по 400 людей у камерах замість 140 можливих: СБУ про катівню у Куп’янську

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Куп'янськ, П'ятниця 16 вересня 2022 19:53
Тримали по 400 людей у камерах замість 140 можливих: СБУ про катівню у Куп’янську Фото: Тримали по 400 людей у камерах замість 140 можливих: СБУ про катівню у Куп’янську (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці розслідують факти незаконного утримання людей у в'язниці окупантів в Куп'янську. В камерах, які були розраховані на 140 осіб, тримали по 400 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Незаконна в'язниця рашистів була облаштована у райвідділку поліції Куп'янська, де під час російського вторгнення знаходився "керівний центр" окупаційної адміністрації", - йдеться у заяві.

Слідчі встановили, що в цих приміщеннях окупанти утримували та знущалися з місцевих мешканців, які відмовлялися з ними співпрацювати.

За інформацією СБУ, у камерах, розрахованих на 140 осіб, окупанти одночасно тримали понад 400, тому громадяни змушені були спати стоячи.

"За міжнародними конвенціями, таке поводження визнається катуваннями та є жорстокими, нелюдськими видами поводження і покарання", - додали в СБУ.

Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та документують звірства та інші воєнні злочини, вчинені російсько-окупаційними військами проти мирного населення.

Нагадаємо, що українські військові повністю звільнили Куп'янськ.

Раніше, у звільненій частині Куп'янська встановили прапор України.

Також, у Харківській області виявили щонайменше 10 катівень окупантів.

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