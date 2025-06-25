Ядерну програму Ірану майже неможливо відновити, це "займе роки", - Віткофф
Ядерну програму Ірану майже неможливо відновити після ударів США. Це може зайняти у Тегерана "роки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа в ефірі Fox News.
"У всіх трьох випадках більшість, якщо не всі, центрифуги були пошкоджені або знищені таким чином, що їм буде майже неможливо відновити цю програму. На мою думку, і на думку багатьох інших експертів, які бачили необроблені дані, це займе роки", - сказав він.
Віткофф назвав повідомлення ЗМІ про те, що нібито ядерна програма Ірану не була знищена, "абсолютно абсурдними".
"Це державна зрада. Тому це слід розслідувати (нібито витоки інформації, - ред.). І той, хто це зробив, хто б за це не ніс відповідальності, має бути притягнутий до відповідальності. Це може зашкодити життям у майбутньому", - заявив Віткофф.
Удари США по Ірану
13 червня Ізраїль завдав удару по ключових ядерних і військових об'єктах Ірану й ліквідував частину його військового командування.
Подальший обмін ударами продовжився, доки 22 червня США атакували ядерні об’єкти в Фордо, Натанзі та Ісфахані. Пентагон заявив, що ця атака знищила іранську ядерну програму, однак американська розвідка має іншу оцінку.
Видання CNN з посиланням на американську розвідку зазначає, що удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми. Через ці повідомлення президент США Дональд Трамп різко розкритикував видання CNN та NYT.
Варто додати, ніч на 25 червня Трамп повідомив, що Ізраїль і Іран погодилися на повне припинення вогню.
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