Ядерну програму Ірану майже неможливо відновити, це "займе роки", - Віткофф

Ядерну програму Ірану майже неможливо відновити після ударів США. Це може зайняти у Тегерана "роки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа в ефірі Fox News.

"У всіх трьох випадках більшість, якщо не всі, центрифуги були пошкоджені або знищені таким чином, що їм буде майже неможливо відновити цю програму. На мою думку, і на думку багатьох інших експертів, які бачили необроблені дані, це займе роки", - сказав він.

Віткофф назвав повідомлення ЗМІ про те, що нібито ядерна програма Ірану не була знищена, "абсолютно абсурдними".

"Це державна зрада. Тому це слід розслідувати (нібито витоки інформації, - ред.). І той, хто це зробив, хто б за це не ніс відповідальності, має бути притягнутий до відповідальності. Це може зашкодити життям у майбутньому", - заявив Віткофф.