Ядерную программу Ирана почти невозможно восстановить, это "займет годы", - Уиткофф
Ядерную программу Ирана почти невозможно восстановить после ударов США. Это может занять у Тегерана "годы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в эфире Fox News.
"Во всех трех случаях большинство, если не все, центрифуги были повреждены или уничтожены таким образом, что им будет почти невозможно восстановить эту программу. По моему мнению, и по мнению многих других экспертов, которые видели необработанные данные, это займет годы", - сказал он.
Уиткофф назвал сообщения СМИ о том, что якобы ядерная программа Ирана не была уничтожена, "абсолютно абсурдными".
"Это государственная измена. Поэтому это следует расследовать (якобы утечки информации, - ред.). И тот, кто это сделал, кто бы за это не нес ответственности, должен быть привлечен к ответственности. Это может навредить жизням в будущем", - заявил Уиткофф.
Удары США по Ирану
13 июня Израиль нанес удар по ключевым ядерным и военным объектам Ирана и ликвидировал часть его военного командования.
Дальнейший обмен ударами продолжился, пока 22 июня США атаковали ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Пентагон заявил, что эта атака уничтожила иранскую ядерную программу, однако американская разведка имеет другую оценку.
Издание CNN со ссылкой на американскую разведку отмечает, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Из-за этих сообщений президент США Дональд Трамп резко раскритиковал издание CNN и NYT.
Стоит добавить, ночь на 25 июня Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня.
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