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Ядерное оружие, нефть и больше ничего: Байден назвал "проблему" Путина

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден считает, что российская экономика опирается только на нефть и ядерное оружие. Это создает определенные трудности для руководства страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Комментарии президента прозвучали во время его обращения к разведывательному сообществу.

"Я встречался с Путиным. У него есть настоящая проблема - экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами, и больше ни ничего. Она восьмая по размеру в мире. Он знает, что по-настоящему в трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - пояснил Байден.

Байден также подчеркнул, что американская разведка лучше российской.

"Путин знает, что вы лучше, чем его команда, и это его очень беспокоит", - добавил глава государства.

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве обсуждали воссоздание механизма спецпредставителя Госдепа США по Украине.

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