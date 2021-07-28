Ядерное оружие, нефть и больше ничего: Байден назвал "проблему" Путина

Комментарии президента прозвучали во время его обращения к разведывательному сообществу.

"Я встречался с Путиным. У него есть настоящая проблема - экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами, и больше ни ничего. Она восьмая по размеру в мире. Он знает, что по-настоящему в трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - пояснил Байден.

Байден также подчеркнул, что американская разведка лучше российской.

"Путин знает, что вы лучше, чем его команда, и это его очень беспокоит", - добавил глава государства.