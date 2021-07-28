RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ядерна зброя, нафта і більше нічого: Байден назвав "проблему" Путіна

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден вважає, що російська економіка спирається тільки на нафту і ядерну зброю. Це створює певні труднощі для керівництва країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Коментарі президента прозвучали під час його звернення до розвідувальної спільноти.

"Я зустрічався з Путіним. У нього є справжня проблема - економіка з ядерною зброєю і нафтовими свердловинами, і більше ні нічого. Вона восьма за розміром у світі. Він знає, що по-справжньому в скрутному становищі, і це, на мою думку, робить його ще небезпечнішим", - пояснив Байден.

Байден також підкреслив, що американська розвідка краща за російську.

"Путін знає, що ви краще, ніж його команда, і це його дуже турбує", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявляли, що президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін на саміті в Женеві обговорювали відтворення механізму спецпредставника Держдепу США по Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденВолодимир Путін