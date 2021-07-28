Ядерна зброя, нафта і більше нічого: Байден назвав "проблему" Путіна

Коментарі президента прозвучали під час його звернення до розвідувальної спільноти.

"Я зустрічався з Путіним. У нього є справжня проблема - економіка з ядерною зброєю і нафтовими свердловинами, і більше ні нічого. Вона восьма за розміром у світі. Він знає, що по-справжньому в скрутному становищі, і це, на мою думку, робить його ще небезпечнішим", - пояснив Байден.

Байден також підкреслив, що американська розвідка краща за російську.

"Путін знає, що ви краще, ніж його команда, і це його дуже турбує", - додав глава держави.