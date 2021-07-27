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Байден обвинил РФ в попытках вмешаться в ход промежуточных выборов 2022 года, - Белый дом

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Вашингтон, Вторник 27 июля 2021 23:37
Байден обвинил РФ в попытках вмешаться в ход промежуточных выборов 2022 года, - Белый дом Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов, которые пройдут в 2022 году. При этом дезинформация становится все более серьезной проблемой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

При этом Байден сослался на данные разведки, согласно которым РФ уже распространяет ложные сведения, чтобы попытаться повлиять на процесс грядущего волеизъявления.

Напомним, в марте в США опубликовали отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что Россия вела кампании по дискредитации против обоих кандидатов в президенты.

Как писало РБК-Украина, администрация США планирует ввести против стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы 2020 года.

В январе 2021 года США ввели санкции против ряда украинцев за вмешательство в американские выборы 2020 года. Санкции наложили, в частности, против народного депутата Александра Дубинского.

После введения санкций президент Владимир Зеленский потребовал открытия уголовного дела против лиц, которых обвинили во вмешательстве в выборы.

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