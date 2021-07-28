ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ядерное оружие, нефть и больше ничего: Байден назвал "проблему" Путина

Новина українською →
Вашингтон, Среда 28 июля 2021 00:49
Ядерное оружие, нефть и больше ничего: Байден назвал "проблему" Путина Фото: Джо Байден и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден считает, что российская экономика опирается только на нефть и ядерное оружие. Это создает определенные трудности для руководства страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Комментарии президента прозвучали во время его обращения к разведывательному сообществу.

"Я встречался с Путиным. У него есть настоящая проблема - экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами, и больше ни ничего. Она восьмая по размеру в мире. Он знает, что по-настоящему в трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - пояснил Байден.

Байден также подчеркнул, что американская разведка лучше российской.

"Путин знает, что вы лучше, чем его команда, и это его очень беспокоит", - добавил глава государства.

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве обсуждали воссоздание механизма спецпредставителя Госдепа США по Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Владимир Путин
NEWS
Хомчак уходит с должности командующего ВСУ
Хомчак уходит с должности командующего ВСУ
DAILY
Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса