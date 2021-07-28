ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ядерна зброя, нафта і більше нічого: Байден назвав "проблему" Путіна

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 28 липня 2021 00:49
Ядерна зброя, нафта і більше нічого: Байден назвав "проблему" Путіна Фото: Джо Байден і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден вважає, що російська економіка спирається тільки на нафту і ядерну зброю. Це створює певні труднощі для керівництва країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Коментарі президента прозвучали під час його звернення до розвідувальної спільноти.

"Я зустрічався з Путіним. У нього є справжня проблема - економіка з ядерною зброєю і нафтовими свердловинами, і більше ні нічого. Вона восьма за розміром у світі. Він знає, що по-справжньому в скрутному становищі, і це, на мою думку, робить його ще небезпечнішим", - пояснив Байден.

Байден також підкреслив, що американська розвідка краща за російську.

"Путін знає, що ви краще, ніж його команда, і це його дуже турбує", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявляли, що президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін на саміті в Женеві обговорювали відтворення механізму спецпредставника Держдепу США по Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Володимир Путін
NEWS
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
DAILY
Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу