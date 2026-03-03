Ядерний завод в Ірані опинився під ударом: чи є загроза витоку радіації
У МАГАТЕ підтвердили пошкодження заводу зі збагачення ядерного палива у Ірані. Проте, радіологічного забруднення не очікується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.
"На основі останніх доступних супутникових знімків МАГАТЕ може підтвердити деякі нещодавні пошкодження вхідних будівель підземного заводу зі збагачення ядерного палива в Ірані", - заявили у МАГАТЕ.
При цьому зазначається, що радіологічних наслідків не очікується, а додаткового впливу на самому заводі, який був серйозно пошкоджений під час минулорічних ударів авіації США та Ізраїлю, не виявлено.
Нагадаємо, вчора, 2 березня, ядерний об'єкт в іранському місті Натанз нібито був уражений у ході авіаударів під час військової операції США та Ізраїлю.
При цьому генеральний директор МАГАТЕ Даніель Гроссі зазначив, що вчора не було жодних вказівок на те, що будь-які ядерні установки, включаючи АЕС у Бушері, Тегеранський дослідний реактор або інші об'єкти ядерного паливного циклу, були пошкоджені під час авіаударів.
Іран відновлює ядерний потенціал
Нагадаємо, на початку лютого супутникові знімки зафіксували відновлення робіт на пошкоджених ядерних об’єктах Ірану після ударів США та Ізраїлю.
На зображеннях чітко видно, що на двох ключових об’єктах - у Натанзі та Ісфагані - знову з’явилися дахи над будівлями, які раніше зазнали значних руйнувань.
Це була перша зафіксована активність на цих майданчиках із моменту завершення бойових дій у червні і може свідчити про перехід Ірану від оцінки збитків до практичних дій.