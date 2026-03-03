Ядерний завод в Ірані опинився під ударом: чи є загроза витоку радіації

У МАГАТЕ підтвердили пошкодження заводу зі збагачення ядерного палива у Ірані. Проте, радіологічного забруднення не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.

"На основі останніх доступних супутникових знімків МАГАТЕ може підтвердити деякі нещодавні пошкодження вхідних будівель підземного заводу зі збагачення ядерного палива в Ірані", - заявили у МАГАТЕ.

При цьому зазначається, що радіологічних наслідків не очікується, а додаткового впливу на самому заводі, який був серйозно пошкоджений під час минулорічних ударів авіації США та Ізраїлю, не виявлено.

Нагадаємо, вчора, 2 березня, ядерний об'єкт в іранському місті Натанз нібито був уражений у ході авіаударів під час військової операції США та Ізраїлю.

При цьому генеральний директор МАГАТЕ Даніель Гроссі зазначив, що вчора не було жодних вказівок на те, що будь-які ядерні установки, включаючи АЕС у Бушері, Тегеранський дослідний реактор або інші об'єкти ядерного паливного циклу, були пошкоджені під час авіаударів.