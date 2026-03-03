ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Ядерный завод в Иране оказался под ударом: есть ли угроза утечки радиации

Вторник 03 марта 2026 12:46
UA EN RU
Ядерный завод в Иране оказался под ударом: есть ли угроза утечки радиации Фото: ядерный завод в Иране оказался под ударом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В МАГАТЭ подтвердили повреждение завода по обогащению ядерного топлива в Иране. Однако, радиологического загрязнения не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.

Читайте также: Иран заявил об ударе по ядерному объекту в Натанзе: что говорят в МАГАТЭ

"На основе последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может подтвердить некоторые недавние повреждения входных зданий подземного завода по обогащению ядерного топлива в Иране", - заявили в МАГАТЭ.

При этом отмечается, что радиологических последствий не ожидается, а дополнительного воздействия на самом заводе, который был серьезно поврежден во время прошлогодних ударов авиации США и Израиля, не обнаружено.

Напомним, вчера, 2 марта, ядерный объект в иранском городе Натанз якобы был поражен в ходе авиаударов во время военной операции США и Израиля.

При этом генеральный директор МАГАТЭ Даниэль Гросси отметил, что вчера не было никаких указаний на то, что какие-либо ядерные установки, включая АЭС в Бушере, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены во время авиаударов.

Иран восстанавливает ядерный потенциал

Напомним, в начале февраля спутниковые снимки зафиксировали возобновление работ на поврежденных ядерных объектах Ирана после ударов США и Израиля.

На изображениях четко видно, что на двух ключевых объектах - в Натанзе и Исфагане - снова появились крыши над зданиями, которые ранее подверглись значительным разрушениям.

Это была первая зафиксированная активность на этих площадках с момента завершения боевых действий в июне и может свидетельствовать о переходе Ирана от оценки ущерба к практическим действиям.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ Иран
Новости
Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства
Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой