Навчальний центр ЗАЕС третій раз за рік атакував безпілотник, - МАГАТЕ

Безпілотник атакував навчально-тренувальний центр на Запорізькій АЕС. Це вже третя атака на центр цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

Як зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, команда спостерігачів повідомила про автоматні черги, збіглися з ймовірною атакою безпілотника на навчальний центр.

В МАГАТЕ звернули увагу, що навчальний центр вже втретє цього року став мішенню безпілотників.

Запорізька АЕС повідомила команді МАГАТЕ, що дрон врізався у дах навчального центру, не спричинивши жодних жертв чи значних пошкоджень. Наразі невідомо, чи дрон безпосередньо врізався у будівлю, чи він упав на споруду після збиття.

Команда МАГАТЕ звернулася з проханням про дозвіл відвідати навчальний центр, оскільки вона мала змогу зробити це після попереднього подібного інциденту в квітні, однак цього разу дозволу поки не надали.

"Ці повідомлення про інциденти з дронами викликають велике занепокоєння, оскільки вони можуть становити пряму загрозу ядерній безпеці. Простіше кажучи, забагато дронів літають поблизу ядерних об’єктів, не лише ЗАЕС. Це має негайно припинитися", - заявив Гроссі.