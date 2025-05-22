ua en ru
Чт, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Навчальний центр ЗАЕС третій раз за рік атакував безпілотник, - МАГАТЕ

Енергодар, Четвер 22 травня 2025 11:53
UA EN RU
Навчальний центр ЗАЕС третій раз за рік атакував безпілотник, - МАГАТЕ Фото: навчальний центр ЗАЕС атакував безпілотник (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Безпілотник атакував навчально-тренувальний центр на Запорізькій АЕС. Це вже третя атака на центр цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

Як зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, команда спостерігачів повідомила про автоматні черги, збіглися з ймовірною атакою безпілотника на навчальний центр.

В МАГАТЕ звернули увагу, що навчальний центр вже втретє цього року став мішенню безпілотників.

Запорізька АЕС повідомила команді МАГАТЕ, що дрон врізався у дах навчального центру, не спричинивши жодних жертв чи значних пошкоджень. Наразі невідомо, чи дрон безпосередньо врізався у будівлю, чи він упав на споруду після збиття.

Команда МАГАТЕ звернулася з проханням про дозвіл відвідати навчальний центр, оскільки вона мала змогу зробити це після попереднього подібного інциденту в квітні, однак цього разу дозволу поки не надали.

"Ці повідомлення про інциденти з дронами викликають велике занепокоєння, оскільки вони можуть становити пряму загрозу ядерній безпеці. Простіше кажучи, забагато дронів літають поблизу ядерних об’єктів, не лише ЗАЕС. Це має негайно припинитися", - заявив Гроссі.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція є найбільшою АЕС в Україні та Європі. ЗАЕС з 4 березня 2022 року перебуває під російською окупацією. Загарбники замінували частину території станції, а також розмістили там своїх військових.

Крім того, росіяни неодноразово вчиняли провокації на території ЗАЕС. Станція неодноразово перебувала на межі блекауту.

Також РФ незаконно утримує 13 атомників Запорізької АЕС. З них семеро вже "засуджені" за вигаданими обвинуваченнями, троє перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків, а доля ще трьох залишається невідомою - їх вважають зниклими безвісти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС МАГАТЕ АЕС Атака дронів
NEWS
Атака на Київ: уламки дрона впали на території школи
Атака на Київ: уламки дрона впали на території школи
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч