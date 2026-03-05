Ядерный "кулак" у границ РФ: Финляндия идет на исторический шаг
Финляндия планирует отменить законодательный запрет на размещение ядерного оружия, действовавший с 1987 года. Это решение позволит стране полноценно интегрироваться в систему ядерного сдерживания НАТО на случай войны.
Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Straits Times.
Детали законодательных изменений
По данным издания, правительство Финляндии инициировало пересмотр закона о ядерной энергии, который сейчас строго запрещает ввоз, хранение и эксплуатацию ядерных боеприпасов на территории страны.
Глава оборонного ведомства отметил, что такие изменения являются критическими для безопасности государства в составе Альянса.
"Эта поправка необходима для того, чтобы Финляндия могла осуществлять военную оборону как часть Альянса и в полной мере воспользоваться преимуществами сдерживания и коллективной обороны НАТО", - пояснил Антти Хакканен во время пресс-конференции.
Позиция союзников
Этот шаг приближает Финляндию к стратегии ее северных соседей - Швеции, Норвегии и Дании. Они недержат ядерное оружие в мирное время, однако не ограничивают себя законами на случай вооруженного конфликта.
Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон также подтвердил такую готовность.
"Если бы мы оказались в совершенно другой ситуации, эта конкретная формулировка (об отсутствии ядерного оружия - ред.) не применялась бы", - отметил Кристерссон.
Контекст и угрозы
Финляндия, имеющая более 1300 км общей границы с РФ, изменила свой нейтральный статус после полномасштабного вторжения России в Украину.
Уже в 2024 году Хельсинки подписали оборонное соглашение с США, открыв доступ американским военным к 15 объектам на своей территории.
Параллельно об усилении ядерного сотрудничества на фоне российской агрессии объявили Франция и Германия.
Угрозы со стороны РФ и реакция Финляндии
Напомним, недавно стало известно, что Россия активно наращивает военное присутствие у границ стран НАТО, готовясь к возможному долгосрочному противостоянию с Альянсом.
В частности, Москва усиливает свой ядерный арсенал темпами, которых не наблюдалось со времен Холодной войны.
На фоне этих угроз Финляндия принимает решительные меры для укрепления нацбезопасности. Ранее в стране создали специальный центр для противодействия гибридным угрозам и мониторинга активности РФ.
Кроме того, Хельсинки рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на операции с недвижимостью для граждан России, чтобы минимизировать риски для безопасности стратегических объектов.