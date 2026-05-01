Ядерний двигун NASA: що змінить нова система для польотів на Марс

12:35 01.05.2026 Пт
2 хв
Агенція анонсувала амбітний план з освоєння глибокого космосу
aimg Ольга Завада
SR-1 Freedom може затьмарити минулі космічні досягнення США (фото: wikimedia)

NASA офіційно представила свою першу місію з використанням ядерної електричної тяги під назвою SR-1 Freedom. Проєкт має стати значним кроком у дослідженні глибокого космосу.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR.

За словами NASA, космічний корабель SR-1 Freedom має розв’язати головну проблему дальніх польотів - падіння потужності сонячних батарей. Наприклад, біля Юпітера рівень сонячної енергії становить лише 4% від земного, і це має прямий вплив на енергомісткість.

Як працює ядерна електрична тяга?

Реакція поділу: уран опромінюється нейтронами для створення масивного виділення тепла.

Електрична енергія: турбіни перетворюють тепло на електрику, яка іонізує газ.

Плазмовий струмінь: іонізований газ перетворюється на плазму, викид якої забезпечує тягу.

У NASA вважають, що цей метод у 10 разів потужніший за звичайні реактори та значно ефективніший за хімічне паливо. Хоча для виходу на орбіту все ще потрібні традиційні ракети-носії, у глибокому космосі ядерний двигун дозволяє розганятися до швидкостей, недосяжних раніше.

Конфігурація SR-1 (фото: Wikimedia)

Місія Skyfall

Головним завданням SR-1 Freedom буде доставка на Марс місії Skyfall. Це спільний проєкт Лабораторії реактивного руху (JPL) та розробників БПЛА AeroVironment.

Skyfall передбачає висадку на поверхню Марса флоту з трьох дистанційно керованих гелікоптерів. Якщо доставка пройде успішно, технологія SR-1 Freedom може затьмарити саме дослідження планети і стати переломним моментом для всієї аерокосмічної галузі США.

Амбіції

Запуск заплановано на кінець 2028 року. Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що ядерний реактор вже "майже добудований". Для прискорення робіт агенція використовує компоненти місячної станції Gateway, яку так і не запустили у космос.

З усім тим наукова спільнота висловлює скепсис. Що не подобається вченим:

Стислі терміни: розробка таких систем зазвичай займає 3-5 років, однак NASA намагається вкластися у значно коротший період.

Фінансовий тиск: проєкт реалізується на тлі скорочення наукового бюджету NASA вдвічі.

Безпека: професор Ендрю Хіггінс розкритикував "LEGO-підхід" NASA, де "докупи збираються розрізнені компоненти". Він вважає, що такий підхід може підвищити ризики під час місії.

Попри скептичні зауваження, NASA переконана, що успіх SR-1 Freedom має закласти фундамент для програми Lunar Reactor-1 - створення першої постійної ядерної бази на Місяці.

