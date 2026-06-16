Ядерний бомбардувальник B-52 розбився у США (відео)

Які втрати ВПС США зазнали останнім часом

Цей рік сильно підкосив повітряні сили Штатів. Лише під час військової операції Epic Fury на Близькому Сході Пентагон втратив або пошкодив щонайменше 42 одиниці сучасної техніки.

Частина літаків розбилася через фатальні неполадки систем та ППО. Три винищувачі F-15E були знищені дружнім вогнем над територією Кувейту. Ще один літак-заправник розбився в Іраку через технічні негаразди та хаос у повітрі.