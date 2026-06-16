Ядерный бомбардировщик B-52 разбился в США (видео)

Какие потери понесли ВВС США в последнее время

Этот год сильно подорвал воздушные силы США. Только во время военной операции Epic Fury на Ближнем Востоке Пентагон потерял или повредил не менее 42 единиц современной техники.

Часть самолетов разбилась из-за фатальных неполадок систем и ПВО. Три истребителя F-15E были уничтожены дружественным огнем над территорией Кувейта. Еще один самолет-заправщик разбился в Ираке из-за технических неполадок и хаоса в воздухе.