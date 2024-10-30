Ядерні випробування РФ - це спроба піар-шантажу без впливу на фронт, - Подоляк

За словами Подоляка, це вже п'яті ядерні випробування Росії за час повномасштабного вторгнення. І, як відомо, вони всі були "успішні".

"Особливо, коли "Сармат" чи "Ярс" тестували. Це стандартна російська практика. Вони постійно проводять ядерні навчання. Щобільше, там було наголошено, суб’єкти такі, на прізвище Бєлоусов, який замінив Шойгу. Він сказав, що ми будемо тренувати ядерний, масований ядерний удар у відповідь на ядерну атаку території Росії", - зауважив Подоляк.

Радник нагадав, що Росія заявляє про те, що готується до ядерного нападу на свої території. Однак він задався питанням того, хто саме хто взагалі збирався атакувати РФ ядерною зброєю.

"Я просто хочу зрозуміти логіку цих трошки схиблених людей. Хто на них збирався нападати? До чого тут ядерна зброя? І до чого тут ваші, скажімо, заходи з тренування своїх стратегічних ядерних сил?.. Чи буде реагувати на це Україна? Ні. Чи буде реагувати на це демократична коаліція? Ні... Чи буде це впливати на те, що відбувається по лінії фронту? Ні", - заявив він.

Він вважає, що партнерам України необхідно перестати вірити в інфантилізм Росії та жорстко відреагувати на ядерні погрози.

"Росія використовує всі елементи класичного піар-шантажу. Всі елементи. Але головне ж не це. Головне трошки інше. От були б жорсткі реакції і на ядерну зброю, і на поведінку Росії, і на оновлення міжнародного права, як такого, і на оновлення правил ведення війни. Головне, що потрібно було, щоб європейські компанії і європейські країни не заробляли на Росії ті суми, які вони заробляють", - каже Подоляк.

На його думку, у такому випадку інші країни набагато жорсткіше відносилися б до шантажу зі сторони Росії.

Нові ядерні погрози Путіна

Раніше РБК-Україна писало про те, що російський диктатор Володимир Путін "запропонував" розширити список умов застосування ядерної зброї. В оновленому тексті ядерної доктрини агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або підтримки ядерної держави, пропонується розглядати як їхній спільний напад на РФ.

У відповідь на це держсекретар США Ентоні Блінкен назвав ядерні погрози Путіна "безвідповідальними".

Докладніше про те, що відомо про ядерні погрози Путіна та як реагує Україна, - у матеріалі РБК-Україна.