Ядерные испытания РФ - это попытка пиар-шантажа без влияния на фронт, - Подоляк

По словам Подоляка, это уже пятые ядерные испытания России за время полномасштабного вторжения. И, как известно, они все были "успешны".

"Особенно, когда "Сармат" или "Ярс" тестировали. Это стандартная российская практика. Они постоянно проводят ядерные учения. Все больше, там было отмечено, субъекты такие, по фамилии Белоусов, который заменил Шойгу. Он сказал, что мы будем тренировать ядерный, массированный ядерный удар в ответ на ядерную атаку территории России", - заметил Подоляк.

Советник напомнил, что Россия заявляет о том, что готовится к ядерному нападению на свои территории. Однако он задался вопросом того, кто именно кто вообще собирался атаковать РФ ядерным оружием.

"Я просто хочу понять логику этих немножко помешанных людей. Кто на них собирался нападать? При чем здесь ядерное оружие? И при чем здесь ваши, скажем, меры по тренировке своих стратегических ядерных сил?.. Будет ли реагировать на это Украина? Нет. Будет ли реагировать на это демократическая коалиция? Нет... Будет ли это влиять на происходящее по линии фронта?

Он считает, что партнерам Украины необходимо перестать верить в инфантилизм России и жестко отреагировать на ядерные угрозы.

"Россия использует все элементы классического пиар-шантажа. Все элементы. Но главное же не это. Главное немного другое. Вот были бы жесткие реакции и на ядерное оружие, и на поведение России, и на обновление международного права, как такового, и на обновление правил ведения войны. Главное, что нужно было, чтобы европейские компании и европейские страны не зарабатывали на России те суммы, которые они зарабатывают», – говорит Подоляк.

По его мнению, в таком случае другие страны гораздо жестче относились бы к шантажу со стороны России.

Новые ядерные угрозы Путина

Ранее РБК-Украина писала о том, что российский диктатор Владимир Путин предложил расширить список условий применения ядерного оружия. В обновленном тексте ядерной доктрины агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или поддержкой ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ядерные угрозы Путина "безответственными".

Подробнее о том, что известно о ядерных угрозах Путина и как реагирует Украина, - вматериале РБК-Украина.