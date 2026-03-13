Ядерне питання Ірану: Росія і Китай пішли на конфлікт у Радбезі ООН

Спроба заблокувати роботу санкційного комітету

Під час засідання Ради Безпеки представники Росії та Китаю запропонували припинити обговорення діяльності так званого "Комітету 1737". Цей орган був створений для контролю за виконанням міжнародних санкцій, запроваджених проти Ірану.

Однак ініціативу Москви і Пекіна не підтримали. У підсумку 11 держав проголосували за продовження обговорення роботи комітету, ще дві країни вирішили утриматися.

Позиція США

Американський дипломат Майк Волтц підкреслив, що санкції ООН спрямовані на запобігання загрозам, пов'язаним з іранськими ядерними і ракетними програмами, а також на протидію підтримці тероризму з боку Тегерана.

"Усі держави-члени ООН мають запровадити ембарго на постачання зброї Ірану, заборонити передачу і торгівлю ракетними технологіями, а також заморозити відповідні фінансові активи. Вони (Китай і Росія - ред.) не хочуть функціонального санкційного комітету, оскільки прагнуть захистити свого партнера - Іран - і продовжувати підтримувати оборонне співробітництво, яке тепер знову заборонено".

Дані МАГАТЕ про ядерну програму

Волтц також нагадав про останні висновки Міжнародного агентства з атомної енергії. Згідно з цими даними, Іран залишається єдиною країною без ядерної зброї, яка накопичила уран, збагачений до рівня 60%, і при цьому відмовила інспекторам МАГАТЕ в доступі до цих запасів.

Реакція Росії та Китаю

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що США та їхні союзники нібито "нагнітають істерію" навколо можливого створення Іраном ядерної зброї. За його словами, подібні твердження не підтверджувалися звітами МАГАТЕ.

Представник Китаю Фу Цун, у свою чергу, звинуватив Вашингтон у тому, що саме США стали "ініціатором" іранської ядерної кризи.

Він стверджує, що застосування сили з боку США під час переговорного процесу підірвало дипломатичні зусилля.

Позиція Ірану та країн Європи

Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив журналістам, що ядерна програма його країни "завжди була виключно мирною".

Він також підкреслив, що Тегеран не визнає спроби введення проти нього нових санкцій.

Водночас Велика Британія та Франція підтримали відновлення санкційних обмежень.

Представник Франції заявив, що МАГАТЕ більше не може гарантувати мирний характер іранської програми, а обсяг накопиченого урану теоретично дає змогу створити до десяти ядерних боєголовок.