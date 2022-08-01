Ядерная угроза возросла. Иран увеличивает объемы обогащенного урана

Иранская организация по ядерной безопасности начала закачивать газообразный уран в сотни центрифуг IR-1s и IR-6. МАГАТЭ якобы было осведомлено об этих шагах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Стоит отметить, что ранее глава ядерного агентства Ирана Махаммад Эслами заявил, что они имеют технические возможности для создания ядерного оружия.

Одновременно указал, что такой задачи нет на повестке дня. Чиновник также добавил, что между Ираном и МАГАТЭ налажено конструктивное сотрудничество, "которое действует без сбоев".

"Все наши действия осуществляются в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия под контролем МАГАТЭ", - подытожил Эслами.

К слову, пока неизвестно, каков ядерный потенциал Ирана.