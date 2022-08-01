В Иране заверили, что не собираются создавать атомную бомбу
Иран имеет возможности для создания ядерного оружия. Однако пока Тегеран не собирается этого делать.
Об этом заявил глава ядерной программы Ирана Мохаммад Эслами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Эслами повторил официальную позицию руководства страны о том, что у Ирана есть технические возможности для создания атомной бомбы. Однако данная программа якобы не стоит на повестке дня.
Стоит отметить, что Иран и западные страны пытаются восстановить соглашение 2015 года, согласно которому Тегеран ограничил свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Тогда бывший президент США Дональд Трамп отказался от соглашения в 2018 году и ввел жесткие санкции.
Ранее мы сообщали, что в США пригрозили Ирану, чтобы не допустить создание Тегераном ядерного оружия.
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