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Ядерна загроза зросла. Іран збільшує обсяги збагаченого урану

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Понеділок 01 серпня 2022 23:38
Ядерна загроза зросла. Іран збільшує обсяги збагаченого урану Фото: Іран збільшує обсяги збагаченого урану (flickr)
Автор: Олег Васьків

Іранська організація з ядерної безпеки почала закачувати газоподібний уран у сотні центрифуг IR-1s та IR-6. МАГАТЕ нібито було поінформоване про ці кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Варто зазначити, що раніше голова ядерного агентства Ірану Махаммад Есламі заявив, що вони мають технічні можливості для створення ядерної зброї.

Водночас вказав, що такого завдання немає на порядку денному. Чиновник також додав, що між Іраном та МАГАТЕ налагоджено конструктивну співпрацю, "яка діє без збоїв".

"Всі наші дії здійснюються в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї під контролем МАГАТЕ", - підсумував Есламі.

До слова, наразі невідомо, яким є ядерний потенціал Ірану.

Нагадаємо, в США пригрозили Ірану, щоб не допустити створення Тегераном ядерної зброї.

Раніше РБК-Україна писало, що Іран готовий повернутися до ядерної угоди 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.

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