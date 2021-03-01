Ядерная сделка: Иран отказался от неформальной встречи с США

Иран отказал Евросоюзу на предложение провести неформальную встречу с США на тему возвращения к соблюдению условий ядерной сделки. Предпосылкой для начала таких переговоров является отмена Вашингтоном санкций.

В МИД Ирана считают, что новый президент США Джо Байден продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа, осуществляя максимальное давление на Тегеран.

В Белом доме уже заявили, что разочарованы ответом, однако по-прежнему готовы искать дипломатические пути, которые позволят вернуться к обоюдному соблюдению ядерной сделки.

Ожидается, что этот вопрос в ближайшее время станет предметом обсуждения в Совбезе ООН с участием США и других стран, обладающих правом вето, а также Германии.