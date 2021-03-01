Ядерна угода: Іран відмовився від неформальної зустрічі з США

Іран відмовив Євросоюзу на пропозицію провести неформальну зустріч з США на тему повернення до дотримання умов ядерної угоди. Передумовою для початку таких переговорів є скасування Вашингтоном санкцій.

В МЗС Ірану вважають, що новий президент США Джо Байден продовжує політику свого попередника Дональда Трампа, здійснюючи максимальний тиск на Тегеран.

У Білому домі вже заявили, що розчаровані відповіддю, проте як і раніше готові шукати дипломатичні шляхи, які дозволять повернутися до обопільного дотримання ядерної угоди.

Очікується, що це питання найближчим часом стане предметом обговорення в раді безпеки ООН за участю США та інших країн, що володіють правом вето, а також Німеччини.