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Ядерная сделка: Иран отказался от неформальной встречи с США

Новина українською → Тегеран, Понедельник 01 марта 2021 08:57
Ядерная сделка: Иран отказался от неформальной встречи с США Фото: флаг Ирана (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

Иран отказал Евросоюзу на предложение провести неформальную встречу с США на тему возвращения к соблюдению условий ядерной сделки. Предпосылкой для начала таких переговоров является отмена Вашингтоном санкций.

Об этом сообщает BBC.

В МИД Ирана считают, что новый президент США Джо Байден продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа, осуществляя максимальное давление на Тегеран.

В Белом доме уже заявили, что разочарованы ответом, однако по-прежнему готовы искать дипломатические пути, которые позволят вернуться к обоюдному соблюдению ядерной сделки.

Ожидается, что этот вопрос в ближайшее время станет предметом обсуждения в Совбезе ООН с участием США и других стран, обладающих правом вето, а также Германии.

Ранее иранская сторона заявила о готовности вести переговоры с США по ядерной сделки. Однако, Иран хочет, чтобы все стороны начали исполнять свои обязательства.

Однако, США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп.

Отметим, Иран отказывается от основного обязательства ядерной сделки относительно объемов обогащенного урана.

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