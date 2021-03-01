Ядерна угода: Іран відмовився від неформальної зустрічі з США
Іран відмовив Євросоюзу на пропозицію провести неформальну зустріч з США на тему повернення до дотримання умов ядерної угоди. Передумовою для початку таких переговорів є скасування Вашингтоном санкцій.
Про це повідомляє BBC.
В МЗС Ірану вважають, що новий президент США Джо Байден продовжує політику свого попередника Дональда Трампа, здійснюючи максимальний тиск на Тегеран.
У Білому домі вже заявили, що розчаровані відповіддю, проте як і раніше готові шукати дипломатичні шляхи, які дозволять повернутися до обопільного дотримання ядерної угоди.
Очікується, що це питання найближчим часом стане предметом обговорення в раді безпеки ООН за участю США та інших країн, що володіють правом вето, а також Німеччини.
Раніше іранська сторона заявила про готовність вести переговори зі США щодо ядерної угоди. Однак, Іран хоче, щоб всі сторони почали виконувати свої зобов'язання.
Однак, США не мають наміру знімати санкції проти Ірану, які ввів 45-й президент Дональд Трамп.
Зазначимо, Іран відмовляється від основного зобов'язання ядерної угоди щодо обсягів збагаченого урану.