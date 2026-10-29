Три роки до точки неповернення: Гейтс заявив про ризик втрати контролю над ШІ

Білл Гейтс заявив, що стрімкий розвиток ШІ призведе до того, що машини повністю перевершать людські когнітивні здібності. На його думку, світ наближається до критичної точки, коли питання контролю над алгоритмами стануть головним викликом для всього людства.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на матеріал The Observer .

ШІ як еволюційний стрибок

Під час зустрічі у Королівському товаристві в Лондоні засновник Microsoft порівняв появу штучного інтелекту з "еволюційною подією, яка змінить саму концепцію інтелекту на Землі".

Він зазначив, що нові системи вже перевершують людей у багатьох сферах, а особисті навички програмування, якими він захоплювався з тринадцяти років, стали повністю застарілими.

Головні ризики та виклики, на які вказує Гейтс:

У найближчі роки алгоритми почнуть перевершувати людей у математичних дослідженнях, інженерії та біологічному моделюванні.

Штучний інтелект поступово витіснить "білих комірців" та "синіх комірців" - від інтелектуальної праці до фізичної роботи за допомогою гуманоїдних роботів.

Через 3-4 роки питання контролю вирівнювання (alignment control) та здатності алгоритмів до рекурсивного самовдосконалення стануть "критично важливими".

"Існує реальна загроза того, що системи вийдуть з-під контролю людини ще до наступного чемпіонату світу з футболу", - зауважив Гейтс.

Особливе занепокоєння викликають кібербезпека та ризик біотероризму.

На думку засновника Microsoft, тисячі збоїв у роботі систем вважатимуться нормою через архітектурні недоліки раннього програмного забезпечення, а пандемії, спричинені штучними технологіями, можуть перевершити масштаби COVID-19.

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Вплив на економіку, податки та ринок праці

Гейтс наголошує, що "наявна структура капіталізму заохочує компанії масово наймати роботів і звільняти людей без огляду на наслідки".

Через це доходи урядових бюджетів від податків скоротяться саме тоді, коли державним органам знадобляться величезні кошти на соціальну підтримку та перекваліфікацію громадян.

Для пом'якшення перехідного періоду він пропонує два основні рішення:

Запровадження статусу "резервованих для людей" професій.

Введення податку на токени штучного інтелекту для фінансування суспільного захисту та компенсації втрачених робочих місць.

Попри застереження, засновник Microsoft продовжує спрямовувати кошти на світову охорону здоров'я через власний фонд, плануючи закрити його до 2045 року після подолання малярії, поліомієліту та дитячої смертності за допомогою новітніх технологій.

Водночас він закликає США та Китай об'єднати зусилля у сфері законодавчого регулювання, оскільки "неконтрольована гонка озброєнь у галузі ШІ несе загрозу для всього людства".