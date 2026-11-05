Ядерная зима ближе, чем кажется: что ученые узнали о бомбардировках Хиросимы

Запись из полетного журнала бомбардировщика Enola Gay, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму, помогла ученым выяснить, насколько высоко поднялось дымовое облако после взрыва.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters .

Расчеты показали, что ядерная огненная буря способна переносить сажу в верхние слои атмосферы. Это может иметь более масштабные последствия, чем считалось.

Как краткая запись помогла исследователям?

Через 97 минут после сброса атомной бомбы Малыш на Хиросиму штурман Теодор Ван Кирк оставил в полетном журнале короткую запись прописными буквами: "CLOUD GONE" (Облако исчезло).

Журнал полетов с двусловной запиской, на основе которой исследователи выстроили свои расчеты (источник: Теодор Ван Кирк/Фонд "Атомное наследие"; GRL, 2026)

Как выяснили современные исследователи под руководством атмосферного физика Дэвида Ромпса из Калифорнийского университета в Беркли, облако совсем не исчезло - экипаж просто перестал его видеть через атмосферную дымку на расстоянии от 750 до 764 километров.

Поскольку облако не опустилось ниже горизонта, а было скрыто дымкой, ученые смогли математически рассчитать ее минимальную высоту.

Для этого они воссоздали погодные условия 1945 года и провели 100 000 компьютерных симуляций, учитывая искривление света в атмосфере из-за изменения плотности воздуха.

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Сценарий - ядерная зима?

Согласно результатам моделирования, с "95-процентной вероятностью" шлейф сажи и дыма достиг высоты не менее 11,3 километра.

Это свидетельствует о том, что огненная буря способна поднимать сажу высоко в верхнюю тропосферу, что полностью согласуется со сценариями возможной ядерной зимы.

Хотя одна бомбардировка не могла повлечь глобальных климатических изменений, исследование предоставляет важные реальные доказательства для понимания последствий масштабных конфликтов.

Если в результате многих подобных взрывов в атмосферу попадет достаточно сажи, она может на годы задержать солнечный свет.

Это приведет к резкому ухудшению условий для выращивания сельскохозяйственных культур и будет угрожать продовольственной безопасности во всем мире.

До сих пор ученые имели очень мало реальных данных о подобных процессах, поскольку атомная бомбардировка Хиросимы остается единственным зафиксированным примером огненной бури такого масштаба за всю историю человечества.