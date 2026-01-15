Контрпринц Ірану пообіцяв визнати Ізраїль і відмовитися від ядерної програми

Відмова від ядерної програми

За словами сина останнього шаха Ірану, військову ядерну програму Ірану буде припинено. Іран виступатиме як друг і стабілізуюча сила в регіоні, а також стане партнером у забезпеченні глобальної безпеки.

"Підтримка терористичних груп негайно зупиниться. Вільний Іран співпрацюватиме з регіональними та глобальними партнерами у боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею та екстремістським ісламізмом", - заявив він.

Нова архітектура безпеки

Окрім ядерного питання, Пахлаві обіцяє радикальний розворот у зовнішній політиці. Зокрема, у дипломатії відносини зі Сполученими Штатами буде нормалізовано.

Його план передбачає офіційне визнання держави Ізраїлю, Іран домагатиметься розширення "Угоди Авраама".

Крім того, він обіцяє повне припинення фінансування тероризму.

Нафта, прозорість та інвестиції

Пахлаві наголосив, що величезні природні ресурси Ірану мають працювати на глобальну безпеку.

"В енергетиці Іран володіє одними з найбільших запасів нафти й газу у світі. Вільний Іран стане надійним постачальником енергоресурсів для вільного світу. Формування політики буде прозорим. Дії Ірану будуть відповідальними. Ціни - передбачуваними", - також сказав Пахлаві.

Щодо прозорості та управління - Іран дотримуватиметься міжнародних стандартів та забезпечуватиме їхнє виконання. Буде покладено край відмиванню грошей, а організовану корупцію викорінять. Державні установи стануть підзвітними народу.

Крім того, Пахлаві вважає, що освічене населення та потужна діаспора стануть двигунами швидкого зростання.

"В економіці Іран є одним з останніх великих невикористаних ринків світу. Наше населення освічене, сучасне, а діаспора пов’язує його з усіма куточками світу. Демократичний Іран відкриє свою економіку для торгівлі, інвестицій та інновацій. І Іран буде прагнути інвестувати у мир", - наголосив Пахлаві.

Від ізоляції до глобального партнерства

Він підсумував, що його план - "це не просто мрія, а конкретний шлях до стабільності, який вигідний не лише іранцям, а й усій світовій спільноті".

"Падіння Ісламської Республіки та установлення світського, демократичного уряду в Ірані не тільки поверне гідність моєму народу, а й принесе користь регіону і всьому світу. Вільний Іран стане силою, що сприятиме миру, процвітанню та партнерству", - додав Пахлаві.

Хто такий Реза Пахлаві

Спадкоємний принц є сином останнього шаха Ірану Мохаммеда Рези Пахлаві, чию владу було повалено під час революції 1979 року. Після встановлення теократичного режиму родина Пахлаві була змушена покинути країну і відтоді живе у вигнанні.

Сьогодні принц намагається об'єднати розрізнені протести в єдиний національний рух. Він активно використовує міжнародні трибуни та соцмережі, щоб стати голосом іранської опозиції та домогтися повалення влади аятол.

Криза та протести в Ірані

Останніми місяцями країну накрила найпотужніша хвиля заворушень з 2022 року. Головними тригерами стали катастрофічне знецінення ріала та рекордна інфляція, що поставила мільйони людей на межу виживання. Попри жорсткі репресії, тисячі іранців продовжують виходити на вулиці.

Ситуація в країні залишається критичною: