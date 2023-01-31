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Ядерна загроза від Росії є, але її ймовірність невисока, - американський історик

Новость на русском →
Вівторок 31 січня 2023 13:35
Ядерна загроза від Росії є, але її ймовірність невисока, - американський історик Фото: військовий історик Макс Бут (скріншот з відео)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

Ймовірність застосування ядерної зброї Росією є, проте вона досить низька, адже російський диктатор Володимир Путін не хоче починати війну, у якій не зможе перемогти.

Про це американський письменник, військовий історик, колумніст The Washington Post Макс Бут розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, коли західні політики та експерти кажуть, що не хочуть йти на ті чи інші кроки, бо бояться "подальшої ескалації", вони мають на увазі ядерний варіант. Так, це єдина ескалація, яка зараз насправді відкрита для Путіна.

"Я маю на увазі, що є деякі побоювання, що він може розпочати конвенційну агресію проти нейтральних країн. Але це несерйозна перспектива, тому що Путін є досить раціональним, щоб зрозуміти: якщо він не може перемогти Україну, він не переможе НАТО. Це не той бій, який він хоче починати", - сказав Бут.

Проте він вважає, що занепокоєння полягає в тому, що якщо Росія почне програвати, Путін може застосувати ядерну зброю і це якимось чином переросте у третю світову війну.

"Я не думаю, що це має нас стримувати з цілої низки причин. Путін блефував ядерною зброєю, але, знаєте, він не божевільний. Він не самогубець. Він не хоче починати війну, у якій не зможе перемогти. І досі він стримував себе, навіть коли українці завдавали ударів у Криму чи Росії. Він ніби проігнорував це", - сказав історик.

Він також зазначив, що на Сі Цзіньпін та Китай сильно тисне на Путіна, щоб він не використовував ядерну зброю. Бут сподівається, що диктатор досить розумний, аби розуміти це.

"Використання ядерної зброї не обов'язково принесе йому перемогу у війні. Це не простий спосіб виграти війну. І справді, ядерні опади можуть потрапити до самої Росії. Отже, є ймовірність, що в якийсь момент він може застосувати ядерну зброю, але вона не висока. Це те, про що нам потрібно турбуватися, але це подія з досить низькою ймовірністю", - додав він.

РБК-Україна повідомляло, що генсек НАТО Єнс Столтенберг оцінив ризик застосування Росією ядерної зброї.

До того ж, в українській розвідці зазначали, що Росія використовує ядрену зброю як один із елементів залякування.

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