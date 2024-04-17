Ядерна загроза: як до неї ставляться в Україні та інших країнах світу

Загалом протягом року у світі не відбулося значного зменшення страхів від ядерної загрози. Дві п'ятих опитаних бачать високий ризик використання ядерної зброї. Майже така ж частка оцінок помірного ризику, і лише 14% не бачать ризику.

В цілому у європейських країнах менше респондентів оцінюють загрозу застосування ядерної зброї як високу, ніж в країнах Азії, Африки та Південної Америки, де оцінки щодо ядерної загрози більш песимістичні.

Водночас найбільше бояться ядерної загрози серед європейських країни Італія, Португалія, Румунія, де більше половини оцінила загрозу як високу.

Індонезія, Нігерія, Еквадор, Сирія, Аргентина мають найвищий показник оцінки ядерної загрози як високої.

Натомість Україна серед тих країн, які мають найвищий відсоток людей, які вважають, що такого ризику немає.

Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) - це щорічна традиція, започатковане та розроблене дослідження в 1977 році. Відтоді опитування проводиться щороку. У 2023 році проект проводився в 41 країні світу.

Всього було опитано 40 428 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано репрезентативну вибірку близько 1000. В Україні опитування проводила група "Рейтинг".