Українці вважають ядерний шантаж Росії блефом, і тільки четверть вірять у бомбу

У жовтні 2022 року дві третини (65%) українців не вірять, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України. Ще більше респонденти не вірять у можливість ядерного удару по країнах учасниках НАТО (84%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

За даними опитування, тільки 26% вірять у застосування росіянами ядерної зброї.

У порівнянні із опитуванням у квітні 2022 року зросла впевненість у тому, що Росія не нанесе ядерного удару по Україні та західних державах - членах Північноатлантичного альянсу.

Опитування проведено 8-9 жовтня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.