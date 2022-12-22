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Ядерна риторика Путіна націлена лише на внутрішню аудиторію РФ, - ISW

Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Керівник Кремля Володимир Путін продовжує продовжує використовувати описи підвищеної ядерної готовності для заспокоєння внутрішньої націоналістичної аудиторії та залякування Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що заяви російського диктатора про ядерну зброю, зокрема чи

Фахівці також додали, що, проаналізувавши не наважаться використати ядерну зброю на полі бою.

Нагадаємо, у грудні Путін повернувся до погроз застосування ядерної зброї проти України.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що ядерні погрози диктатора є доказом слабкості та неповноцінності людини.

При цьому в США наразі не бачать чітких доказів готовності Росії застосувати тактичну ядерну зброю.

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Ядерна зброя