Ядерная риторика Путина нацелена только на внутреннюю аудиторию РФ, - ISW

Руководитель Кремля Владимир Путин продолжает использовать описания повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории и запугивания Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что заявления российского диктатора о ядерном оружии, в частности или
Специалисты также добавили, что, проанализировав не решатся использовать ядерное оружие на поле боя.
Напомним, в декабре Путин вернулся к угрозам применения ядерного оружия против Украины.
Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что ядерные угрозы диктатора являются доказательством слабости и неполноценности человека.
При этом в США пока не видят четких доказательств готовности России применить тактическое ядерное оружие.
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