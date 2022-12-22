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Ядерная риторика Путина нацелена только на внутреннюю аудиторию РФ, - ISW

Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Руководитель Кремля Владимир Путин продолжает использовать описания повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории и запугивания Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что заявления российского диктатора о ядерном оружии, в частности или

Специалисты также добавили, что, проанализировав не решатся использовать ядерное оружие на поле боя.

Напомним, в декабре Путин вернулся к угрозам применения ядерного оружия против Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что ядерные угрозы диктатора являются доказательством слабости и неполноценности человека.

При этом в США пока не видят четких доказательств готовности России применить тактическое ядерное оружие.

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Ядерное оружие