Ядерна гонка на Місяці: США, Росія і Китай змагаються за реактор

Вашингтон хоче запустити свій реактор вже до кінця 2030 року, тоді як російсько-китайський проєкт розрахований на 2036 рік.

У NASA наприкінці серпня звернулися до підрядників із пропозицією підготуватися до створення ядерного реактора, здатного витримати космічний переліт і працювати без обслуговування поблизу південного полюса Місяця.

Американське агентство розраховує, що його можна буде запустити до грудня 2030 року.

Причина такого поспіху - побоювання, що Росія та Китай можуть випередити США. Москва планує створити місячний реактор у межах партнерства з Пекіном.

Мета ядерного реактору на Місяці

Йдеться не лише про виробництво електроенергії. США та Китай прагнуть першими створити постійну базу на Місяці, отримати доступ до його ресурсів, зокрема замерзлої води, а також використовувати супутник Землі як платформу для подальших місій у Сонячній системі.

Ядерний реактор у цьому плані розглядають як ключовий елемент інфраструктури. Сонячні панелі не можуть забезпечувати стабільне живлення під час місячної ночі, яка триває понад два тижні за земним часом.

Ядерна установка, навпаки, може працювати незалежно від сонячного світла.

Що планують США

NASA розробляє Lunar Reactor 1. Очікується, що установка вироблятиме близько 20 кВт електроенергії та зможе працювати без втручання людини протягом п'яти років.

Американська влада також розглядає ядерні технології для майбутніх місій за межами Місяця. Зокрема, NASA планує у грудні 2028 року вперше спробувати використати ядерну енергетику для польоту космічного апарата до Марса.

Крім того, Пентагон працює над власними космічними ядерними реакторами, які можуть бути розміщені на орбіті та на Місяці.

США вже мають досвід використання ядерних установок у космосі. NASA запустило перший реактор ще у 1965 році, однак його роботу припинили після аварії космічного апарата.

Відтоді Сполучені Штати витратили понад 20 млрд доларів на космічні ядерні програми, але нового реактора на орбіті чи іншому небесному тілі не розгортали.

Що готують Росія і Китай

Росія доручила державним структурам створити місячний реактор під назвою "Селена". Його планують передати для забезпечення енергією місячних станцій, які очолюватиме Китай.

Очікується, що "Селена" вироблятиме до 10 кВт електроенергії та зможе працювати автономно протягом десяти років. У конструкції планують використати напрацювання, отримані під час створення реактора для роботи в Арктиці.

Китай і Росія представили спільні плани щодо Міжнародної місячної дослідницької станції (ILRS). У грудні 2025 року Китай включив атомну електростанцію на Місяці до презентації цього проєкту, який планують реалізувати до 2035 року.

Таким чином, боротьба за перший ядерний реактор на Місяці стає частиною нової космічної гонки між провідними державами.