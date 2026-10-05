Ядерная гонка на Луне: США, Россия и Китай соревнуются за реактор

Вашингтон хочет запустить свой реактор уже к концу 2030 года, в то время как российско-китайский проект рассчитан на 2036 год.

В NASA в конце августа обратились к подрядчикам с предложением подготовиться к созданию ядерного реактора, способного выдержать космический перелет и работать без обслуживания вблизи южного полюса Луны.

Американское агентство рассчитывает, что его можно будет запустить в декабре 2030 года.

Причина такой спешки - опасения, что Россия и Китай могут опередить США. Москва планирует создать лунный реактор в рамках партнерства с Пекином.

Цель ядерного реактора на Луне

Речь идет не только о производстве электроэнергии. США и Китай стремятся первыми создать постоянную базу на Луне, получить доступ к ее ресурсам, включая замерзшую воду, а также использовать спутник Земли как платформу для дальнейших миссий в Солнечной системе.

Ядерный реактор в этом отношении рассматривается как ключевой элемент инфраструктуры. Солнечные панели не могут обеспечивать стабильное питание во время лунной ночи, которая длится более двух недель по земному времени.

Ядерная установка, напротив, может работать независимо от солнечного света.

Что планируют США

NASA разрабатывает Lunar Reactor 1. Ожидается, что установка будет производить около 20 кВт электроэнергии и сможет работать без вмешательства человека в течение пяти лет.

Американские власти также рассматривают ядерные технологии для будущих миссий за пределами Луны. В частности, NASA планирует в декабре 2028 впервые попытаться использовать ядерную энергетику для полета космического аппарата в Марс.

Пентагон работает над собственными космическими ядерными реакторами, которые могут быть размещены на орбите и на Луне.

У США уже есть опыт использования ядерных установок в космосе. NASA запустило первый реактор еще в 1965 году, однако его работа была прекращена после аварии космического аппарата.

С тех пор Соединенные Штаты потратили более 20 млрд. долларов на космические ядерные программы, но нового реактора на орбите или другом небесном теле не разворачивали.

Что готовят Россия и Китай

Россия поручила государственным структурам создать лунный реактор под названием "Селена". Его планируют передать для обеспечения энергией лунных станций, возглавляемых Китаем.

Ожидается, что "Селена" будет производить до 10 кВт электроэнергии и сможет работать автономно в течение десяти лет. В конструкции планируется использовать наработки, полученные при создании реактора для работы в Арктике.

Китай и Россия представили совместные планы по Международной лунной исследовательской станции (ILRS). В декабре 2025 года Китай включил атомную электростанцию на Луне в презентацию этого проекта, который планируется реализовать до 2035 года.

Таким образом, борьба за первый ядерный реактор на Луне становится частью новой космической гонки между ведущими государствами.