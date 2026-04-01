Під керівництвом ставлениці Аксьонова — Яніни Павленко — у місті розгорнувся масштабний «дерибан» заповідних земель, де замість парків та пам’яток культури постають бетонні паркани приватних готелів.

Полікуровський пагорб: від обіцянок до суцільної вирубки

Найгучнішим скандалом 2026 року стала ситуація навколо Полікуровського пагорба. Ще навесні 2025 року цю стратегічну ділянку у водоохоронній зоні без жодних відкритих торгів передали компанії «Фініст».

Попри офіційну заборону капітального будівництва та публічні запевнення Павленко «не чіпати жодного дерева», реальність виявилася іншою. Станом на сьогодні на схилі проведено суцільну вирубку лісу. Замість зелених легень міста готується фундамент під черговий елітний комплекс, що загрожує екологічній стабільності всього мікрорайону.

Замах на Чехова: «Біла дача» під загрозою обвалу

Під загрозою опинилася і святиня світової культури — будинок-музей Антона Чехова, відомий як «Біла дача». Окупаційна адміністрація дала дозвіл на проведення небезпечних бурових робіт безпосередньо на зсувному схилі поруч із музеєм.

Фахівці б’ють на сполох: будь-яке втручання в структуру ґрунту на цій ділянці може призвести до незворотних тріщин у стінах історичної будівлі. Культурна спадщина приноситься в жертву приватним інтересам забудовників, які прагнуть отримати «видові» метри поблизу чеховського саду.

Знищення спадщини Краснова: почерк вандалів

Методична ліквідація ялтинської ідентичності триває не перший рік. Показовим став випадок із особняком видатного архітектора Миколи Краснова — автора Лівадійського палацу. У травні 2022 року будівлю просто знесли, навіть не дочекавшись завершення юридичної процедури надання їй охоронного статусу.

"Це не просто забудова, це стирання пам’яті про справжню Ялту. Окупаційна влада поводиться як тимчасові намісники, чия мета — витиснути з південного узбережжя максимум грошей, поки є така можливість», — зазначають експерти з охорони пам’яток.

Що далі

Ялта стрімко втрачає свій автентичний вигляд, перетворюючись на безлике скупчення бетонних коробок за високими парканами. Системне нищення парків, водоохоронних зон та історичних маєтків під виглядом «розвитку туризму» фактично є актом культурного вандалізму, результати якого місто відчуватиме десятиліттями.